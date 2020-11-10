قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.

وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد الأردن

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10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 09:23 PM

قفزة غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 5996 أردنيًّا في يوم واحد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120982، والوفيات إلى 1386.

وبيّنت أن أكثر من نصف الإصابات رصدت في العاصمة عمان، وفقًا لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد الأردن

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