الأردن تسجل 2170 إصابة جديدة بكورونا.. و33 إصابة بمتحور أوميكرون في تونس

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1074007 إصابات.



وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1035143 حالة شفاء بعد تسجيل 2304 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12810 حالات.



تونس

أعلنت السلطات الصحية في تونس اليوم إصابة 33 شخصًا بالمتحور أوميكرون منذ ظهوره داخل البلاد أواخر شهر ديسمبر الماضي.



وأوضح عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا محجوب العوني، أن الإصابات تتوزع على كامل البلاد، وهي لأشخاص قادمين من الخارج، محذرًا من خطورة تزايد انتشاره في تونس.



وكانت وزارة الصحة التونسية قد أشارت يوم أمس إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 733379، فيما بلغ مجموع الوفيات 25617.