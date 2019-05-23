بعد تزايد عمليات النصب والسرقة.. "غرفة الشرقية" تحثّ مكاتب السياحة على تسهيل إجراءات إلغاء حجوزات تركيا

حثت المواطنين على عدم الذهاب لها وقضاء إجازاتهم في بلدان قادرة على حمايتهم

حثت غرفة الشرقية مكاتب السياحة والسفر في المنطقة وكافة مناطق المملكة على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في تعديل حجوزاتهم أو وجهتهم من تركيا إلى دول أخرى تحترم زائريها وتحمي أرواحهم وممتلكاتهم، كما حثت المواطنين على عدم الذهاب إلى تركيا وقضاء إجازاتهم في بلدان قادرة على حمايتهم.

وحذت غرفة الشرقية حذو غرفة الرياض التي أرسلت قبل أيام قليلة خطاباً لمكاتب السفر والسياحة بالمنطقة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى دول أخرى تحترم حقوق السائحين، وذلك في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.

ونشر حساب "غرفة الشرقية" على "تويتر" تصريحات رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، قال فيها: "إن عدداً من المواطنين السعوديين الزوار أو المستثمرين تعرّضوا لعمليات الإكراه والسرقة والابتزاز والتهديد عند زيارتهم لتركيا خلال العام الجاري".. مشيرًا إلى أن وتيرة المضايقات والتهديدات ارتفعت ضد السعوديين.

وأشار "الخالدي" إلى بيان السفارة السعودية في تركيا، الذي أكد على كم المشكلات والتهديدات التي تعرض لها المواطنون، سواء في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية.

وكانت السفارة السعودية في أنقرة قد أصدرت بياناً قبل نحو أسبوع طالبت فيه المواطنين المستثمرين في تركيا، ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار؛ بالتواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار، وذلك بعد ورود الكثير من الشكاوى من المواطنين بتعرضهم لعمليات نصب واستغلال في مجال العقار.