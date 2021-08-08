"الطريقي" يدشن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

نسبة تحقيق الرغبات 35% و 45% والاعتراض حتى 4 محرم

دشّن مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي في مكتبه اليوم حركة النقل الداخلي عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات وذلك بحضور مساعديه.

وأوضح مدير شؤون المعلمين عبدالعزيز الطيار أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الحركة من خلال نظام نور، مبيناً أن النسبة العامة في حركة النقل للمنقولين 35%؛ ونسبة النقل للمنقولات 45%، مؤكداً أن فترة الاعتراضات من تاريخ 29/ 12/ 1442هـ وحتى 4/ 1/ 1443هـ.

وهنأ "الطريقي" جميع المعلمين والمعلمات المنقولين، متمنياً التوفيق لكل الطواقم التعليمية والإدارية في الميدان التعليمي، منوهًا بالدور الريادي للمعلمين والمعلمات في إثراء العملية التعليمية لتحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة التواصل التعليمي مع الطلاب والطالبات بما يعود بالنفع على المجتمع كافة.