"المري" يحصد الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام

حصل مدير عام مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية علي بن صالح المري على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - الفقه المقارن - من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتم مناقشة الرسالة عبر الوسائط الإلكترونية تحت عنوان "الفروق الفقهية التي نفاها ابن حزم في كتابه المُحلى من أبواب فقه الزكاة والصوم والحج .. جمعًا ودراسة".