"المري" يحصد الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام

حصل مدير عام مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية علي بن صالح المري على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - الفقه المقارن - من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتم مناقشة الرسالة عبر الوسائط الإلكترونية تحت عنوان "الفروق الفقهية التي نفاها ابن حزم في كتابه المُحلى من أبواب فقه الزكاة والصوم والحج .. جمعًا ودراسة".

1

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 10:58 PM

"المري" يحصد الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

1 633

حصل مدير عام مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية علي بن صالح المري على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - الفقه المقارن - من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتم مناقشة الرسالة عبر الوسائط الإلكترونية تحت عنوان "الفروق الفقهية التي نفاها ابن حزم في كتابه المُحلى من أبواب فقه الزكاة والصوم والحج .. جمعًا ودراسة".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020