موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

عالميًا رحيل الأسطورة "مارادونا" وإيران تهدد برد قاس لمقتل "زادة"

ترصد "سبق" في موجزها الأسبوعي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسات قمة العشرين G20، وتتويج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة ضد غريمه التقليدي النصر، وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض نيابة عن الملك، وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما كشفت "نزاهة" عن تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار ريال تورط فيها ضباط وموظفون من وزارة الدفاع وآخرين، إضافة إلى رحيل أسطورة كرة القدم مارادونا، وغيرها من الأحداث.

القيادة تختتم قمة القمم العالمية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق قمة العشرين مبينًا أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال رعايته اليوم الأخير للقمة أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.

خادم الحرمين: التعاون الدولي والعمل المشترك السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات

https://sabq.org/sGTnVg

ولي العهد: سنواصل دعم الجهود الدولية لتوفير لقاحات كورونا للجميع

https://sabq.org/x2NzLt

بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقادة مجموعة العشرين

https://sabq.org/nCzkWt

تتويج بأغلى الكؤوس الكروية

توج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد فوزه للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف. وقدمت "سبق" قراءة خاصة لتاريخ البطولة. كما رعى أمير الرياض حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) في نسخته السادسة والعشرين.

الهلال يهزم النصر.. ويُتوَّج بطلاً لكأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه

https://sabq.org/XJxnhD

نيابة عن الملك .. أمير منطقة الرياض يرعى "كأس الوفاء" للفروسية

https://sabq.org/W2hB5R

"سبق" تقرأ تاريخ بطولة كأس الملك.. الأهلي يتصدر

https://sabq.org/dPBbH2

الثقافة تحتفي بالخط العربي في نهائي كأس خادم الحرمين

https://sabq.org/qs7Hxf

بنك مركزي جديد و"نزاهة" تضبط 1.2 مليار ريال

وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي"، وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تشهد الساحة انطلاق مهرجاني الملك عبدالعزيز للصقور والملك عبدالعزيز للإبل، ولجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" الجديد تجتمعان "عن بُعد"، وأعلنت "نزاهة" تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال.

تغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي

https://sabq.org/8L9gH2

"الصحة": تسجيل 220 إصابة وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية

https://sabq.org/Q3ZPvC

"نزاهة": تورط ضباط وموظفين بوزارة الدفاع وآخرين في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من 1.2 مليار ريال

https://sabq.org/6hJRPb

لجنتا "الصحة" و"التعليم" في "الشورى" تجتمعان "عن بُعد"

https://sabq.org/py7t46

ملاك إبل: دعم ولي العهد أوصل مهرجان الملك عبدالعزيز للعالمية

https://sabq.org/DNtgTh

انطلاق النسخة الـ3 لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

https://sabq.org/BbN9h8

نادي الإبل يعلن آلية جديدة لكشف العبث خلال مهرجان الملك عبدالعزيز

https://sabq.org/m4HNJP

انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بدخول الفحل وإنتاجه.. غدًا

https://sabq.org/BysYwV

تفاصيل نظام الضمان.. والسعودية أكثر أمانًا للسفر

نشرت "أم القرى"، الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام الضمان الجديد، فيما صادرت وزارة البيئة 120 طنًا من الحطب المحلي، ووقف وزيرها "الفضلي" على حريق السودة، فيما باشرت الجهات الأمنية العثور على امرأة متوفاة داخل حقيبة، وتقرير دولي يؤكد أن السعودية الوحيدة في الشرق الأوسط الأكثر أمانًا للسفر من بين ست دول عالميًا في ظل جائحة كورونا، و"سبق" ترصد مشاعر معلم وجد لوحته الفنية في مكتب ولي العهد.

تعرّف على تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد

https://sabq.org/j4tybW

"البيئة" تصادر 120 طنًا من الحطب المحلي في 4 مناطق

https://sabq.org/z2BPvw

"الفضلي" يقف على موقع الحريق في قرية العزيزة بالسودة

https://sabq.org/Gt475m

الجهات الأمنية بمكة تباشر العثور على امرأة متوفّاة داخل شنطة

https://sabq.org/sVCR3v

المملكة الوحيدة شرق أوسطيًا الأكثر أمانًا للسفر من بين 6 دول عالميًا

https://sabq.org/4qtKzM

معلِّم تربية فنية يُفاجَأ بلوحته في مكتب ولي العهد

https://sabq.org/C9JFqS

وفاة الأسطورة "مارادونا" وإيران تهدد إسرائيل

عالميًا، تصدرت وفاة أسطورة الكرة "دييغو مارادونا" أخبار العالم، كما اتهمت إيران إسرائيل بدق طبول الحرب، وتهدّد بـ"انتقام قاسٍ" من قتلة العالم النووي "محسن زادة"، ووفاة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيح ستة وزراء لولايته المقبلة، وحملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا.

وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

https://sabq.org/4DRpzG

القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقاً حول وفاة "مارادونا"

https://sabq.org/58DwtH

وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني جراء كورونا

https://sabq.org/56Ts7j

اتهمت إسرائيل بدق طبول الحرب.. إيران تهدِّد بـ"انتقام قاسٍ" من قتلة "زادة"

https://sabq.org/b8Rw49

"بايدن" يعلن 6 ترشيحات لمناصب عليا في إدارته

https://sabq.org/dJDwSL

حملة ترامب تستأنف حكمًا برفض طلبها وقف إعلان فوز "بايدن" بولاية بنسلفانيا

https://sabq.org/KyHrmg