"آل شريم" يعتمد حركة النقل الداخلي بتعليم محايل عسير

اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.
للمعلمين والمعلمات للعام 1443هـ
اعتمد مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام ١٤٤٣هـ، ضمن جهود الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت إدارة تعليم محايل أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
وبيّنت الإدارة أن فترة الاعتراض على الحركة إلكترونيًّا بنظام "نور"، يبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس 4 محرم 1443هـ.