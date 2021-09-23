"المطيري": اهتمام الدولة بالقطاع الصحي و"غير الربحي" أسهم بتقديم خدمات متميزة

"السويلم": المملكة تشهد تحولاً كبيراً من خلال رؤية 2030 المتميزة بطموحات كبيرة ومشاريع تنموية ضخمة

تحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام باليوم الوطني 91 تحت شعار "هي لنا دار"، وهو تجسيد لما ظلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله، تقدمه للشعب السعودي من مشاريع ضخمة، في مقدمتها مشروع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

وبتلك المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، أن المملكة تشهد تحولاً كبيراً يتمثل في رؤية 2030 التي من أهم مميزاتها أنها تحمل طموحات كبيرة ومشاريع ضخمة تنموية تضع المملكة في مصاف الدول الغنية والمتقدمة، مشيراً بأن تلك الرؤية ناتجة عن وعي ونظرة ثاقبة من القائمين عليها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظهما الله.

وأشار "السويلم" بأن الملك عبد العزيز -رحمه الله- استطاع أن يبني دولة قوية بعد أن وحد البلاد على كلمة التوحيد، وهي اليوم تتبوأ مكانة دولية متميزة؛ بفضل سياسته المتوازنة وانتهاجها لمنهج الوسطية والاعتدال حتى أصبحت علامة فارقة تعرف بها المملكة والشعب السعودي. كما حققت المملكة نجاحات باهرة على الأصعدة كافة، فمن الجانب السياسي نجحت السياسة السعودية في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ولم يكن ليتحقق ذلك لولا توفيق الله -عز وجل- أولاً ثم ارتكاز المملكة على عقيدة راسخة قوامها الدين الحنيف، وأخذها بنهج قائم على الاعتدال والوسطية والانفتاح والحوار والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أنه في المجال الاقتصادي أصبحت المملكة من الدول العشرين، والفاعل الرئيس في دول الأوبك وغيرها. وهنأ السويلم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان باليوم الوطني وما واكبه من تطورات ونهضة تنموية تنتظم الوطن بأكمله، كما هنأ حكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح الحج وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الميادين.

ومن جانبه، قال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري إن الاحتفال باليوم الوطني يعد يوماً تاريخياً يشعر فيه المرء بالاعتزاز والافتخار لما يحمله من مضامين ومعانٍ تجسد ما قدمه جيل الآباء من تضحيات من أجل أن نعيش هذه النهضة التي نفاخر بها العالم، والتي تحققت في فترة وجيزة من الزمن وهي حقبة زمنية مليئة بالعطاءات العظيمة، وتعد إنجازات إنسانية وحضارية وتنموية، رسم خارطتها الملك المؤسس، وأكملها من بعده أبناؤه البررة نحو الرفعة والمجد وبناء المواطن السعودي، الذي يحلق اليوم في سماء العالمية مزاحماً دول العالم الأول نحو الريادة والتفوق والمكانة التي يستحقها.

وأوضح "المطيري" أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، وقد أصبحت المراكز والمستشفيات السعودية تضاهي رصيفاتها في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن السعودية تعد من الدول الأولى التي تصدت لجائحة كورونا، واستطاعت أن توفر اللقاح لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مما خفف من وطأة انتشار جائحة كورونا بالمملكة.

كما أشاد "المطيري" بالجهود التي تبذلها الدولة لنمو القطاع غير الربحي وتطويره، حيث وضعتها ضمن أولوياتها في رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الوطن يزخر بجمعيات خيرية متميزة تقدم أعمالاً تطوعية بمبادرات نوعية، ومن ذلك جمعية عناية الصحية والتي يعدها المطيري ثمرة جهود نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وكوكبة من المختصين في المجال الاجتماعي والطبي لتقديم العلاج للمرضى المحتاجين السعوديين وغيرهم من المقيمين على أرض المملكة.

وأضاف "المطيري" أن جمعية عناية تستخدم في تنفيذ برامجها الوسائل المبتكرة في إدراك التحدي وتفعيل المشاركات الفاعلة مع القطاع الحكومي والخاص تحقيقاً لديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتستلهم رؤية 2030 في تنفيذ برامجها.

وفي سياق آخر، أشاد نائب الأمين العام للجمعية مشاري بن محمد بن دليلة، بالجهود التي بذلتها الدولة في التنمية الصحية منذ عهد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه – مروراً بأبنائه الملوك البررة عبر الحقب المختلفة والتي تطورت أكثر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث شهدت قفزات كبيرة في التخصصات كافة.

كما أشاد "ابن دليلة" بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير القطاع الصحي غير الربحي مشيراً إلى أن جمعية عناية الصحية تجد اهتماماً خاصاً من حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأبان أن الجمعية تعد جمعية وطن لكونها تساهم في تعزيز التنمية الصحية المستدامة في بلادنا الحبيبة ضمن مسارها العلاجي، حيث تمكنت منذ انطلاقتهِا عام 2007م حتى عام 2020م من تقديمِ خِدْماتٍ علاجيةٍ ووقائيةٍ لأفراد المجتمع، مشيراً بأن أكثر من نصف مليون مستفيدٍ استفادوا من إجمالي خِدْماتِها الصحية بقيمةٍ اقتصاديةٍ تزيد عن نصفِ مليارِ ريالٍ.