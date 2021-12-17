والدة مدير "جوازات جازان" سابقًا في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة مدير إدارة الجوازات بمنطقة جازان سابقًا، اللواء محمد بن زاهر البكري الشهري، بعد معاناة طويلة مع المرض؛ وتمت الصلاة عليها اليوم في جامع الملك سلمان بخميس مشيط، ودُفنت بمقبرة المحالة بأبها .



ويُتقبل العزاء بمنزل اللواء محمد في حي المنسك بأبها. وللتواصل والعزاء يُرجى التواصل على هواتف أبنائها: عبدالرحمن بن زاهر 0505626161، محمد بن زاهر 0542839999 وعبدالعزيز بن زاهر 0504750005.



"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، وتتمنى من الله أن يتغمدها بواسع رحمته.