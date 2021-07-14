"البريدي" يعتمد حركة قادة وقائدات المدارس بـ"تعليم عسير"

دعا إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف إلكترونياً

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي، حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح أمين لجنة القيادات رئيس القسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن الحركة تأتي لضمان سير العملية التعليمية، وسد الاحتياج، وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعا "الشهري" جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني: https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove، على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين والبنات.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://qiada.asedu.gov.sa/move