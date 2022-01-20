"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 يناير 2022، تسجيل 5591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 638327 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5238 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 584050 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8914 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 540 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 يناير 2022، تسجيل 5591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 638327 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5238 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 584050 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8914 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 540 حالة.