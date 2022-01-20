"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 20 يناير 2022، تسجيل 5591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 638327 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 5238 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 584050 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8914 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 540 حالة.