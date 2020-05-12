"المدلج" لـ"سبق": الرياضة سريعة التعافي.. والكبار يحدِّد قيمتهم "العرض والطلب"

أشار إلى إعادة النظر في عدد الأجانب من جديد

أكد الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (سابقًا)، أن الاستثمار الرياضي في أسعار نجوم لعبة كرة القدم لن يطرأ عليه تغيير بعد زوال جائحة كورونا بمشيئة الله (كوفيد -19).

وقال "المدلج" في تصريح إلى "سبق": نعم، نحتاج إلى وقت، ولكن ليس بالوقت الطويل، حتى يعود كل شيء طبيعي. وبالنسبة للعرض والطلب لن يطرأ عليه تغيير، خاصة للنجوم الكبار؛ كون السوق الرياضي (الاستثمار) هو من يتحكم في العرض والطلب. والسوق الرياضي مطلوب ونشط وسريع التعافي، ولن يهبط لمستوى 75 % كما يردد البعض.

وعن احتمال استكمال الدوري السعودي لكرة القدم في الـ 20 من أغسطس المقبل، وبقاء المحترفين الأجانب السبعة، وسرعة خصخصة الأندية، أوضح المدلج أنه لا بد من إعادة النظر في العدد الكبير للمحترفين الأجانب الذي أثر في عطاء المنتخب السعودي. أما بالنسبة لتحويل الأندية للخصخصة فإن ذلك لن يتم إلا بعد "حوكمة" الأندية أولاً.