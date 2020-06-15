2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض

من إجمالي الـ4507 حالات جديدة التي أعلنتها "الصحة" اليوم

سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.

الرياض فيروس كورونا الجديد

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 03:50 PM

من إجمالي الـ4507 حالات جديدة التي أعلنتها "الصحة" اليوم

2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض

محمد المواسي

الرياض

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سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.

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