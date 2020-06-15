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من إجمالي الـ4507 حالات جديدة التي أعلنتها "الصحة" اليوم

2730 إصابة جديدة بكورونا في 4 مدن.. 1658 في الرياض

سجلت مدينة الرياض 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت ثلاث مدن سعودية أخرى تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة، من بينها 413 حالة في جدة، و389 حالة في مكة المكرّمة، و270 حالة في الدمام.