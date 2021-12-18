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توقّع أن تتهيّأ الفرصة للأمطار من اليوم حتى صباح غد وقال: بعضها رعدي

أبشروا وبشّروا بالخيرات والأمطار.. "الحصيني": سحب تتهيّأ وهطولات هنا

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتهيّأ من اليوم السبت حتى صباح غدٍ، الفرصة لتشكل السحب على ارتفاعات مختلفة؛ بعضها ممطر ورعدي، خاصة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم وشمال الشرقية.

وأضاف "الحصيني"؛ في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً: "أبشروا وبشّروا بالخيرات والأمطار".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.