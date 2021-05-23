مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 11:14 AM

وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحمت جماعات المستوطنين اليهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت على المصلين، واعتقلت خمسة منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، بأن عشرات من جنود الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدوا على المصلين بالضرب المبرح، واعتقلوا خمسة منهم.

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