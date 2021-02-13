بعد الجرعة الثانية لفايزر.. "إسرائيل" لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا

بعد تطعيم نصف مليون .. إصابة 544 ودخول 15 فقط المستشفى

بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد، لم تسجل "إسرائيل" أي حالة وفاة لنصف مليون شخص حصلوا على اللقاح، رغم إصابة 544 شخصًا منهم بالفيروس.

ونقل موقع " الحرة" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": أن معدل فعالية اللقاح الأميركي المضاد للفيروس التاجي في "إسرائيل" وصل إلى 93 في المئة، حسبما أفاد صندوق مكابي للرعاية الصحية، الخميس.

وأشارت المعلومات التي أوردها صندوق مكابي في "إسرائيل" إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بمرض كورفيد-19 من الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم من أصل نصف مليون إسرائيلي شملتهم الدراسة، مقابل إصابة 544 شخصًا منهم فقط، أي 0.1 في المئة ممن حصلوا على اللقاح.

وتغطي البيانات التي شملتها الدراسة الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم بعد أسبوع أو أكثر من حصولهم على الجرعة الثانية للقاح في "إسرائيل"؛ حيث يعتقد أن الحماية من المرض تبدأ فعليًّا بعد ذلك.

كانت "إسرائيل" بدأت حملة التطعيم الشاملة التي تعد الأسرع في العالم وتستهدف تحصين جميع سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، يوم 20 ديسمبر الماضي عبر لقاح فايزر الذي طورته الشركة الأميركية بالتعاون مع شريكتها بايونتك الألمانية، وهو اللقاح الأول الذي يحصل على الموافقة الطارئة للاستخدام من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكشفت البيانات عدم وجود أي حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بعد أسبوع من الجرعة الثانية للقاح في البلاد، على الرغم من وجود 4 حالات خطرة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 544 شخصًا.

وكانت فايزر أعلنت عن فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 95 في المئة.

وقالت الدكتورة ميري مزراحي روفيني المسؤولة في صندوق مكابي للرعاية الصحية في "إسرائيل" بعد إصدار البيانات الجديدة: إن "هذه الأرقام تثبت بشكل لا لبس فيه أن اللقاح فعال للغاية"، مردفة: "لا يساورنا شك في أن اللقاح ينقذ حياة المواطنين".

وأكدت روفيني أن الغالبية العظمى من بين الذين تم تطعيمهم وأصيبوا بالفيروس أصيبوا بفيروس كورونا بشكل خفيف.

من بين 523 ألف شخص حصل على الجرعتين من اللقاح في "إسرائيل"، أصيب 544 بعدوى الفيروس التاجي، بينهم 15 بحاجة إلى دخول المستشفى، 8 منهم في حالة خفيفة، و3 أشخاص في حالة متوسطة، و4 حالات خطيرة.

وحثت روفيني الناس على الإسراع في الحصول على اللقاح للحماية من "مرض خطير، والحفاظ على الأرواح".

وحصل 40 في المئة من السكان على جرعة واحدة على الأقل، كما أن 70 في المئة من الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر حصلوا على اللقاح أيضًا.

وتشير التقديرات إلى أن "إسرائيل" ستكمل تطعيم كامل شعبها بحلول يوليو المقبل إذا ما سارت بالوتيرة ذاتها في حملة التطعيم الوطنية الشاملة.