القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.