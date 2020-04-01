القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد إيقاف محال الحلاقة

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:51 PM

القبض على أحد مشاهير السناب شات بعد فيديو الحلاق بالمنزل

عبدالله البرقاوي

الرياض

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علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت أحد مشاهير برنامج سناب شات بسبب مخالفته تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو، ولديه حلاق في مقر إقامته، مخالفًا قرار إيقاف محال الحلاقة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد إيقاف محال الحلاقة

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