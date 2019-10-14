ماذا أهدى الملك سلمان إلى الرئيس بوتين؟

في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما أهدى الرئيس بوتين طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.