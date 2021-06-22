لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 543698 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 530689، فيما بلغ عدد الوفيات 7829 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.