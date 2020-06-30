"الشهري" لرتبة مقدّم في "مدني المجاردة "

قلّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة العقيد منصور بن محمد الشهري مساعد مدير إدارة الدفاع المدني ومدير شعبة العمليات المقدم علي جمعان الشهري رتبته الجديدة "مقدم" بعد صدور الأمر الملكي بترقيته

فيما قدم "الشهري" شكره للقيادة الرشيدة، موضحاً أنَّ هذه الثقة الغالية دافع لتقديم مزيد من الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.