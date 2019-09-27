"العساف" يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك

على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد اليوم في مقر الأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة المملكة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 10:36 PM

على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

"العساف" يشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي بنيويورك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيويورك

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شارك إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد اليوم في مقر الأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة المملكة على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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