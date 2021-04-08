"المواصفات" تسجل 200 ألف منتج عبر "سابر"

خلال الربع الأول من عام 2021

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تسجيل أكثر من 200 ألف منتج خلال الربع الأول من عام 2021م، حيث بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 85 ألف شهادة، بالإضافة إلى 133 ألف شهادة إرسالية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنها سجلت أكثر من 53 ألف منتج عبر منصة سابر خلال شهر مارس, مؤكدةً أنه منذ إطلاق المنصة سجل 38 ألف تاجر، وأكثر من 1.6 مليون منتج محلي ومستورد، وهو ما يعكس الدور المحوري للمنصة في دعم العمليات التجارية والاقتصادية بالمملكة.

وذكرت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم, للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر saber.sa.