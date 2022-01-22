من أفغانستان للسودان والأردن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل خدماته الإنسانية

المركز مستمر في توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على الأكثر والأشد احتياجًا

واصَلَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 18 طنًّا و900 كيلوغرام من المساعدات، شملت 300 سلة غذائية، و600 كيس دقيق، و300 بطانية؛ وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سَيَّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

من ناحية أخرى وزع المركز، أمس، 12 طنًّا و250 كيلوغرامًا من السلال الغذائية على المتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في محلية أم درمان بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2.100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

في سياق آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات: (عمان، والبلقاء، والكرك، والطفيلة، والمفرق) بالأردن، وجرى توزيع 4.420 حقيبة شتوية و8.840 بطانية، استفاد منها 4.420 أسرة بواقع 22.100 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء، الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا، وتلبية متطلباتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.