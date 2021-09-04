"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد.

وتشمل الحالة محافظات الدائر بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 01:30 PM

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد.

وتشمل الحالة محافظات الدائر بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.

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