"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة

‬رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.

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08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 07:33 PM

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة

"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.

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