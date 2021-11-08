"الجندل": ذكرى البيعة غالية نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة

‬رفع المحامي والمستشار محمد بن إبراهيم الجندل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجندل": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجندل"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على مملكتنا أمنها وأمانها.