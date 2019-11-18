أمير الرياض يستقبل وزير النقل ويهنئه على الثقة الملكية

كرم عدداً من الطلاب الفائزين بجوائز عالمية وعربية

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل .



وهنأ الأمير فيصل بن بندر المهندس الجاسر على الثقة الملكية الغالية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة .



على جانب آخر كرم أمير المنطقة عدداً من طلاب المنطقة الفائزين بجوائز عالمية وعربية ومثلوا المملكة في منافسات علمية وتقنية .



وهنأ الأمير فيصل بن بندر الجميع بهذا الإنجاز، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه طلاب المنطقة وتمثيلهم خير تمثيل للوطن وأبنائه، مؤكداً ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جهته أعرب الطلاب عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتشجيعه لهم، آملين أن يقدموا المزيد من النجاحات والجوائز لخدمة هذا الوطن الغالي .