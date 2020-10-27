كورونا يضرب الأمم المتحدة.. ويلغي كل اجتماعاتها في نيويورك

ابتداءً من اليوم ستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت

ألغت الأمم المتحدة في نيويورك كل اجتماعاتها في مقرها بالمدينة الأميركية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت.

وجاء إجراء الأمم المتحدة بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بوباء كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 08:37 AM

ابتداءً من اليوم ستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت

كورونا يضرب الأمم المتحدة.. ويلغي كل اجتماعاتها في نيويورك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ألغت الأمم المتحدة في نيويورك كل اجتماعاتها في مقرها بالمدينة الأميركية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن إلغاء الاجتماعات سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وستكتفي المنظمة الدولية بإجراء اللقاءات عبر الإنترنت.

وجاء إجراء الأمم المتحدة بعد اكتشاف إصابة دبلوماسي من بلد عضو في مجلس الأمن بوباء كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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