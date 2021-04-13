"باهبري" يرفع التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المعظم

عبر تدوينة دعاء وثناء على تويتر

هنأ طراد باهبري، رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.‏

وتفصيلاً، قال "باهبري" عبر حسابه في تويتر: "أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي خاصة، والمسلمين عامة، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم أمنه وأمانه على هذا البلد المعطاء، وصحته وعافيته على مواطنيه ومقيميه".