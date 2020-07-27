"الترفيه" توقع مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لدعم شركات القطاع الترفيهي

لتقديم خدمات تمويلية للمتضررين من كورونا.. وتشمل الرواتب ونقاط البيع

بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصًا بعد تضرر بعضها من جراء جائحة كورونا، التي أثرت اقتصاديًا في جميع دول العالم.

وفي التفاصيل، تهدف مذكرة التفاهم مع البنك، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عددٍ من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشروعات وانتهاز فرص العمل المفاجئة وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاج إليها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشروعاتها.