ليبيا: 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 373 إصابة توفي منهم 7 وشفي 59

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 373 إصابة، توفي منهم 7 أشخاص، وشفي 59.

وذكر المركز، في بيان له، وفاة 7 أشخاص وشفاء 59 حالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتشديد على عدم التنقل بين المدن تجنباً للارتفاع في عدد الإصابات.