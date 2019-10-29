أكثر من 470 مراجعًا في مستشفى ظلم استفادوا من خدمات القافلة الطبية التطوعية الاستشارية

عاينت حالات مختلفة ووفرت عناء السفر على كبار السن

قدمت القافلة الطبية التطوعية الاستشارية، التي شارك فيها استشاريون من مختلف التخصصات من "صحة الطائف"، خدماتها لأكثر من 470 مراجعًا بمستشفى ظلم العام صباح أمس الاثنين، حيث بدأ الاستشاريون في استقبال الحالات في 20 عيادة ضمت مختلف التخصصات، ومن ضمنها تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والغدد الصماء والسكري والأورام والصدر وجراحة الثدي والعظام والمسالك البولية والجلدية والأمراض العصبية والنفسية، وغيرها من العيادات.

وقد سخر مستشفى ظلم العام طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين، والحد من الزحام، حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات، وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة إضافة لدعم الطواقم التمريضية لتغطية كافة العيادات.

فيما استقبل الاستشاريون حالات متنوعة، من ضمنها حالات لكبار سن ومقعدين، وحالات تعاني من أمراض مزمنة كانت تعاني صعوبة في مراجعة المستشفيات التخصصية نظراً لبعد المسافة ومعاناتها من السفر.

وقد أعرب المراجعون عن شكرهم لصحة الطائف وإدارة المشاركة المجتمعية ومستشفى ظلم العام والاستشاريون المشاركين في القافلة على هذه المبادرة، معبرين عن أملهم في تكرار هذه الزيارة لمستشفى ظلم العام لخدمة أهالي المنطقة.

يشار إلى أن القافلة بدأت عملها بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس، وذلك بالتعاون بين إدارة المشاركة المجتمعية وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية ومستشفى ظلم العام.