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دعت إلى التحقق من شمول رقم الهيكل والتواصل مع الشركة

"التجارة": استدعاء 16 ألف مركبة "فورد" و"لينكون" لهذا السبب

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استدعت وزارة التجارة 16 ألف مركبة فورد "Expedition" ولينكون "Navigator" لخلل مصنعي 2015-2017.

وقالت "التجارة" عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" تكشف خللاً مصنعياً وتستدعي 16 ألف مركبة بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة لاحتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة.

ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.