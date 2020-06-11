سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.
وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954
سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.
وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.