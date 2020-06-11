سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:30 PM

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954

سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.

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