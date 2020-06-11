سلطنة عمان تسجّل 1067 إصابة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 19954

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، منها 342 لعمانيين و725 لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجّلت أيضاً 89 حالة وفاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء.