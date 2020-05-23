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داعيًا الله أن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع جائحة فيروس كورونا

نائب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة, لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذه الجائحة والعالم أجمع ويحفظ هذا الوطن وقيادته الرشيدة لما فيه خدمة للبشرية والإنسانية ودورها المشهود في هذه الأزمة العالمية بالدعم وتوحيد الجهود الدولية.