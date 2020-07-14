"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 32

عبر البوابة الإلكترونية.. بلغ إجمالي دفعة يوليو 1.7 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 32 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

وكان قد بلغ إجمالي الدفعة 1.7 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يوليو.