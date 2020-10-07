رئيس جامعة جازان يثمن إشادة مجلس الوزراء بدور المعلم

"القحطاني": تأكيدًا لما توليه القيادة الرشيدة للمعلم والعملية التعليمية على حد سواء

ثمن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إشادة مجلس الوزراء بجهود وتفاني المعلمين والرسالة السامية التي يؤدونها في إعداد أجيال المستقبل ونشر العلم والمعرفة.

وأكد القحطاني أن مشاركة جامعة جازان في الاحتفاء بيوم المعلم وتكريم المعلمين والمعلمات، تأتي انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من اهتمام بالمعلم والعملية التعليمية على حد سواء.

من جهتها أكدت وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري أن دور المعلم تحوّل من بث المعارف إلى دعم وتنمية مهارات الحياة اللازمة للمستقبل، وفق توجهات جديدة واستراتيجيات متغيرة لتحقيق رؤية وطنه نحو مستقبل أبنائه ليكون بحق أداة التمكين الأساسية لبناء الإنسان في هذا الوطن؛ ليبني عقول أبنائنا بوسطية واعتدال، وانتماء للوطن، وولاء لقيادته.

وأشارت الدكتورة زكري إلى أن الأجيال المقبلة بحاجة ماسة لتعلم المرونة والقدرة على التكيف، وأن هناك العديد من المهارات التي يبحث عنها أصحاب الأعمال كالإبداع والقدرة على التواصل الفعال والذكاء العاطفي والقدرة على تجاوز الاختلافات الناجمة عن التباين الديموغرافي، وتسخير هذه المواهب في عمل جماعي فعال.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته كلية العارضة بعنوان "دور المعلم في أوقات الأزمات وتصور مستقبل التعليم" احتفاءً باليوم العالمي للمعلم 2020 مساء أمس بمشاركة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبور راسين، ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد معشي، بالإضافة إلى نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكدت عميدة الكلية الجامعية بالعارضة الدكتورة مروة بكري أن الملتقى شهد العديد من الجلسات والمحاور التي ركزت على دور المعلم ومستقبل التعليم، والتي تهدف إلى التميز والرقي في تطوير التعليم عبر شتى مراحله ومختلف مناهجه مقدمة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر للكلية وجزيل الشكر للمتحدثين والمشاركين واللجان المنظمة للملتقى.