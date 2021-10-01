فريق طبي ببيشة ينجح في إنقاذ مقيم أُصيب بصعقة كهربائية وتوقف للقلب

تمكن من إعادة النبض للمريض بالصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي الرئوي

نجح فريق طبي بمستشفى البشائر العام من إنقاذ حياة وافد آسيوي يبلغ من العمر ٢٦ عامًا أُصيب بصعقة كهربائية وتوقف لعضلة القلب.



وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة، أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب كما تم البدء في إعطائه الصدمات الكهربائية تزامنًا مع الإنعاش القلبي الرئوي مع إعطاء الأدوية اللازمة، والتي أسهمت بعد توفيق من الله في إعادة نبضات القلب للمريض.



وتم تحويل المريض إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة بعد استقرار حالته الصحية وذلك لحاجته إلى العناية المركزة واستكمال علاجه.