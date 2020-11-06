4 سعوديين يخترعون خوذة ذكية تخدم مرضى الشلل التام

قدّموا جهازهم خلال مؤتمر علم الأعصاب.. برعاية أمير عسير

نجح أربعة شبان سعوديين في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية، تُمكّن مرضى الشلل التام الذين لا يستطيعون الكلام والحركة، من التحكم في جميع الأجهزة عبر الإنترنت، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

وشهد المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي، الذي رعاه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أول عرض عام لاختراع الجهاز القابل للارتداء ومتعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام.

ويقوم الجهاز بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات يتم تحديدها عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها، كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس فريق BRAIN AI المهندس فيصل العتيبي: الفكرة جديدة في تقنيتها، ولا تحتاج لتدخل جراحي وسهولة الارتداء، مع الحرص على توفير الخوذة بسعر مناسب ورخيص، ليستمتع به ذوو الاحتياجات الخاصة، والمهتمين في التقنية والألعاب.

وأشار إلى أنهم عرضوا فكرتهم في هاكاثون MIT للابتكار الصحي، وفازوا بالمركز الأول في مسار صحة العقل عام 2018م، وبيّن أن الفكرة كانت عبارة عن التحكم في الأجهزة بواسطة موجات الدماغ، وتطورت لتشمل التحكم بالأجهزة المتصلة بالإنترنت القريبة والبعيدة، بالإضافة إلى التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي.

وطوّر "العتيبي" ورفاقه "ياسر سكوبي وحسام العنزي وماجد الفاضل"، فكرتهم واستثمار خبراتهم في هندسة الكهرباء والهندسة الطبية الحيوية ونظم المعلومات، وأسسوا شركة ناشئة مبنية على البحث والابتكار في المجال الصحي وإنترنت الأشياء.

ويهدفون حاليًّا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع، مع خطة مستقبلية ومستقبلًا تمكّن الأشخاص بالتحكم بألعاب الفيديو.

ويحظى الفريق، اليوم، بدعم مشترك من وزارة الصحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مسرعة القطاع الصحي؛ للعمل على وصوله للعالمية وتصنيع بشكل كبير وتوزيعه على مستوى العالم.