بتنظيم "شباب العقيق" .. "السياري" يفتتح فعاليات "فرحة العيد" بالمحافظة

تضمنت فقرات ترفيهية وثقافية وأركاناً للجهات الحكومية والأسر المنتجة

افتتح وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري مبادرة فرحة العيد بمنتزه طيبة الاسم وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي تنظمه اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة العقيق في مجلس شباب منطقة الباحة.

وتفصيلاً، استمع السياري الى شرح مفصل من رئيس لجنة شباب العقيق محمد بن عايض الغامدي عن المهرجان الذي احتوى على العديد من الفعاليات والفلكلورات الشعبية والغنائية والبرامج الثقافية النوعية وأركان الجهات الحكومية والفنون التشكيلية والتصوير والأسر المنتجة ومربط عروض الخيل العربية الأصيلة وفريق صقور الباحة للدبابات.

واستمع الجميع إلى اوبريت وطن العز من إلقاء الشاعر والمنشد رائد فرشان وبمشاركة فرقة النيرسان الاستعراضية وفرقة فنون الباحة الشعبية، وتلى ذلك العرضة الشعبية بمشاركة الشاعرين : وافي بن فهاد وسعد منسي، وذلك بمشاركة فرقة الباحة للفنون الشعبية .

وفي كلمة لرئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران رحب فيها بوكيل الإمارة والحضور الكريم معلناً عن تمديد الفعالية بعد توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وبمتابعة من وكيل الإمارة لمدة يومين بدعم من الشيخ علي بن عثمان حاسن.

عقب ذلك كرم وكيل إمارة منطقة الباحة الجهات المشاركة والداعمين للمهرجان، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ووكيل محافظة العقيق هزاع ال قرمله والشيخ علي بن عثمان حاسن.