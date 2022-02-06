السفارة بالكويت: تجديد جوازات السفر يستدعي هوية وطنية سارية

قالت: تجديد الهوية يتم من داخل المملكة وليس عن طريق السفارة

نبّهت سفارة المملكة بالكويت المواطنين الراغبين في تجديد جوازات السفر بضرورة وجود هوية وطنية سارية المفعول.

وأضافت أن تجديد الهوية الوطنية يتم من داخل المملكة، وليس عن طريق السفارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "تودّ السفارة أن تلفت عناية المواطنين الكرام الراغبين في تجديد جوازات السفر بأن طلبات التجديد لا تتم إلا بوجود هوية وطنية سارية المفعول، وأن تجديد الهوية الوطنية يتم من داخل المملكة، وليس عن طريق السفارة."