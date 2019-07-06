لإبداء المرئيات .. طرح مسودة أجور استخدام وسائل النقل العامة للعموم

هيئة النقل: متاحة للاطلاع والمشاركة حتى الخميس ١٨ يوليو الجاري

طرحت هيئة النقل مسودة أجور استخدام وسائل #النقل_العام، للعموم لإبداء المرئيات.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": هيئة_النقل_العام تطرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل #النقل_العام، وتتيحها لآراء العموم حتى الخميس ١٨ يوليو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على مسودة السياسة، فضلاً زيارة الرابط: http://tiny.cc/pta-fare-ploicy، ولإبداء الرأي مباشرة عبر موقع الهيئة، فضلاً زيارة الرابط: tiny.cc/pta-reviews