على مساحة 35 ألف م2.. افتتاح مشروع الواجهة البحرية في "برك عسير"

"الحميدي" يناشد الزوار الحفاظ على الممتلكات العامة

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك، بحضور رئيس بلدية البرك، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية وساحلية، ويعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير التي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وقال: يجب على زوار الحدائق والمتنزهات أن يتحملوا مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة.

وتَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحتويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدية البرك متعب القحطاني أن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأضاف: الواجهة ستُساهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة.

وأردف "القحطاني": المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتابع: البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

وقد تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال، كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متراً طولياً وممر مشاة بطول 340 متراً طولياً، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية و600 من الإضاءات الأرضية الديكورية والتي أضافت جمالاً أكبر للمشروع.

يشار إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

وبلغ عدد الممرات ثلاث ممرات، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.