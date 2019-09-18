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بعد انتصار الهلال على الاتحاد آسيويًّا

سييرا: متفائل رغم الخروج.. رازفان: قدَّمنا مباراة استثنائية

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حافظ خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد على تفاؤله رغم الخسارة أمام الهلال 1-3 أمس الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك ضمن إياب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2019.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: رغم الخسارة إلا أنني ما زلت أؤمن بأن الفريق قادر على حصد بطولة في نهاية الموسم الحالي، خاصة أنه قدم بداية رائعة، حقق فيها العديد من الانتصارات.

وأضاف: قدمنا مشاركة رائعة في البطولة، وحققنا بداية ممتازة من خلال التقدم بالنتيجة؛ إذ إننا دخلنا المباراة بتركيز كبير، ولكننا كنا نلعب أمام خصم قوي، نجح في تحقيق الفوز بالنهاية.

وأوضح: أنا فخور جداً بمستوى اللاعبين الذي قدموه طوال البطولة، وأيضاً خلال هذه المباراة الليلة.

ولكن المدرب كشف أن "مستوى اللاعبين جعلني أتبع طريقة لعب مختلفة عن المعتاد".

ودافع المدرب عن مستوى لاعب الوسط التشيلي لويس خيمينيز، وقال: خيمينيز يقدِّم الكثير للفريق، والانتقادات التي توجَّه له ليست بسبب مستواه.

من جانبه، أشاد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، بأداء لاعبي فريقه، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: قدَّمنا مباراة استثنائية. وأنا سعيد بهذا الانتصار المستحق.

وأضاف: بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وفقدنا التحكم في الكرة، لكن نجحنا في إعادة التوازن، وتسجيل هدف التعادل في وقت مناسب. قمنا بتنويع طرق اللعب من على الأطراف والعمق، واللجوء إلى الكرات القصيرة.

وأوضح: الاتحاد فريق هجومي، وقادر على التسجيل دائمًا، وقد قمنا بوضع ذلك في عين الاعتبار. الاتحاد فريق قوي هجوميًّا، وأي خصم يجب أن يعي هذه القوة. عملنا على ذلك وكنّا عازمين من البداية على أن نبادر بالهجوم.

وكشف: أنا أدرك حجم تطلعات جماهير الهلال، ورغبتهم في حصد اللقب الآسيوي. استحققنا التأهل إلى الدور قبل النهائي في إجمالي المباراتين.

وتابع: تأخرت في التبديلات لأني كنت أرى الفريق يقدّم مجهودًا بدنيًّا مميّزًا. قد أقوم بتغيير ويقلّ بعدها عطاء ورتم الفريق.

