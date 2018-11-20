مدير "مرور الجوف": زيارة خادم الحرمين امتداد لذلك الحب بين قادة البلد الأوفياء وشعبهم النبيل

أكد أن لها وقعاً كبيراً وتأثيراً بالغاً في نفوس أهالي المنطقة ومحافظاتها وقراها وهجرها

رفع مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي، أسمى آيات الفرحة والسرور، باستقبال منطقة الجوف للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– يرافقه ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –وفقه الله– أمير النقلة التاريخية والتطويرية، والذي رسم الرؤية المستقبلية لهذا الوطن 2030م.





وقال: "هذه الزيارة التاريخية التي تعبر عن مدى عمق التواصل والترابط القوي بين الشعب والقيادة في هذا الوطن الغالي الذي نحسد فيه على الأمن والأمان، ولا شك بأن هذه الزيارة هي امتداد لذلك الحب بين قادة هذا البلد الأوفياء وشعبهم النبيل والذي دائماً ما يثمر مزيداً من العطاء والتكاتف والمحبة وتجديد الولاء والطاعة، فالمنطقة على موعد مع أيام استثنائية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولا شك أن لهذه الزيارة وقع كبير وتأثير بالغ في نفوس أهالي منطقة الجوف ومحافظاتها وقراها وهجرها، ودائماً ما تحمل زيارات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– في طياتها بشائر الخير والعطاء، وتصب في رفعة هذا الوطن المعطاء، وتلبي متطلبات التنمية والرخاء، وقد ارتسمت فرحة الزيارة للمنطقة على كافة وجوه الأهالي والمواطنين".

واختتم بقوله: "ندعو الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ويسدد على طريق الخير والصلاح خطاهما وأن يمتعهما بالصحة والعافية ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين".