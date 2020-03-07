"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح والأتربة على منطقة مكة

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى الـ 7 مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت أن الحالة تشمل عدداً من محافظات منطقة مكة المكرّمة هي "الجموم، القنفذة، الكامل، الليث، بحرة، خليص، رابغ، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة".

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.