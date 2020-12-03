القتل تعزيراً لمدان قتل رجلي أمن.. "الجزائية" تصدر أحكاماً ابتدائية بحق 12 متهماً

السجن لـ 11 متهماً من 8 إلى 25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً بحق مدان قتل رجلي أمن عمداً وعدواناً كما قضت المحكمة بسجن 11 متهماً من 25 عاماً إلى 8 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

تفصيلاً ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق اثني عشر متهماً وذلك بعد ثبوت إدانتهم، وثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج الى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية ، واستعماله وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغ مالي دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين.

ومن أبرز تهمهم تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.

واستعمالهم وحيازتهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية.

وقيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن ظنا منه أنهم يمنيون واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود.

ونقضهم لما سبق أن تعهدو به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.

ونظرا لخطورة الأفعال التي قام بها المدعى عليه الأول وما لها من أثر في الإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة قتل المدعى عليه الأول تعزيراً. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة من ثمان سنوات إلى خمس وعشرين سنة.