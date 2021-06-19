اكتشاف سلالات متحورة من "كورونا" في الجزائر

"زروال" بيّن أنها ضعيفة

نقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي بالجزائر محمد زروال، أن "السلطات الصحية سجلت سلالات جزائرية متحورة من فيروس كورونا، وليست السلالات المتحورة الأجنبية فقط".

وبيّن "زروال" أن "سلالات فيروس كورونا المتحورة الأجنبية ضعيفة بفضل غلق الحدود في السابق".

وقال أستاذ علم الأوبئة: "لدينا سلالات جزائرية؛ لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة، وهو سبب لاستقرار الوضعية الوبائية وعدم تأثير الفيروس، ومعنى أن يتأقلم الفيروس مع الجو والإنسان؛ أن السلالات الجزائرية المتحورة غير خطرة".

وأضاف: "نحتاج ربما إلى شهور لمعرفة كيفية تعاطي الفيروس مع الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".