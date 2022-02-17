"المزيني العقارية" تعلن عن بيع كامل الأراضي بمشروع مدينة المستقبل

تستعد لمرحلة بيع الفلل السكنية بمساحات مختلفة وتصاميم عصرية

أعلنت شركة المزيني العقارية عن بيع كامل قطع الأراضي في مشروع مدينة المستقبل، من خلال المراحل الخمس التي تم طرحها في الفترة الماضية، كما تعكف الشركة حاليًا على إطلاق مرحلة بيع الفلل السكنية في المشروع ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي: المشروع حَظِيَ بإقبال كبير خلال مراحل البيع الخمسة الأولى للأراضي؛ وذلك بفضل تكامل الخدمات والموقع الريادي للمشروع الذي يقع شمال طريق الدمام شرق مدينة الرياض؛ مما أسهم في سرعة بيع منتج الأراضي.

وأضاف: سيتم الإعلان قريبًا عن مرحلة بيع الفلل السكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتصاميم عصرية مكتملة الخدمات.

وأردف "وسام": قبل أيام، تم توقيع اتفاقية بين شركة المزيني العقارية ومجموعة العجيمي للمقاولات لتنفيذ محطة كهرباء داخل مشروع مدينة المستقبل بمبلغ تجاوز الـ90 مليون ريال؛ سعيًا من الشركة لتوفير جميع الخدمات الرئيسية للمشروع.

ويقع مشروع مدينة المستقبل على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، تضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، مشتملة على الشبكات الرئيسية الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات)، بالإضافة إلى شبكة الطرق والرصف والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام؛ حيث يتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبَل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة.

وتعد مدينة المستقبل إحدى المشاريع النموذجية في مدينة الرياض والتي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ حيث يوفر المشروع عناصر جودة الحياة بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما يطرح المشروع حلولًا هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كان لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، بالإضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في المملكة.