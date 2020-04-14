باحث شرعي لـ"سبق": جائحة كورونا لم تغير مسار الفتوى

قال إن لهذه القاعدة أصولًا يعرفها أهل العلم

قال الباحث الشرعي في الفقه وأصوله، الشيخ الدكتور عبدالعزيز الشهري، إن تغير الفتوى مراعاةً لحال من الأحوال أو زمنٍ أو مكان هو أمر سائغٌ في الشريعة منذ نزول القرآن.

وأضاف أنه لا غرابة عند أهل العلم من فتوى إغلاق المساجد لرفع الضرر، ولا من اتخاذ ولي الأمر تدابير وقائية تغير حياة الناس وعاداتهم، لحمايتهم ومجتمعاتهم، كما نرى جمعيًا في الأوضاع الراهنة مع جائحة كورونا.

وتابع خلال حديثه لـ"سبق": أن "الأدلة والشواهد على ذلك كثية، منها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إن الفتوى تتغير بتغير أهل الزمان، وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف".

كما قال ابن القيم - رحمه الله -: "من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل".

وأكد "الشهري" أن لهذه القاعدة ضوابط وأصولًا يعرفها أهل العلم ممن بلغوا مرتبة الاجتهاد، ويصدرون الفتوى بناءً عليها، وذلك من كمال ديننا ومرونته ومناسبته لكل زمان ومكان.

يذكر أن الدكتور عبدالعزيز الشهري، صدر له حديثًا، كتاب يتناول هذه المسألة بتوسع عنوانه: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان".