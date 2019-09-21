"تعليم الليث".. استعدادات مكثفة للاحتفال باليوم الوطني ٨٩

بمشاركة جميع المدارس.. لترسيخ الانتماء للوطن

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الليث -بمتابعة وإشراف مديرها، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي- استعداداتها المكثفة لتفعيل برنامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني (٨٩) للمملكة العربية السعودية على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - تحت شعار (همة حتى القمة) .

وتسعى إدارة التعليم من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرا، وتعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

وكان المساعد للشؤون التعليمية، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، قد اجتمع مؤخرًا بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني وناقش معهم مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها على مستوى إدارة التعليم والمدارس وأندية الحي، كما اطلع على برنامج الحفل الرسمي لإدارة التعليم والذي تقرر إقامته صباح يوم الأربعاء المقبل ٢٦ محرم ١٤٤١هـ بمسرح مجمع الأنشطة الطلابية .

وأكدت إدارة التعليم على جميع المدارس بالمشاركة بفعالية كبيرة في تنفيذ برامج الاحتفاء وفق الخطة المعتمدة وبمشاركة كافة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ورفع التقارير الختامية لأبرز الأنشطة والفعاليات المنفذة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناسبة .